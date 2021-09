Politie pakt opnieuw een verdachte op na moord op jonge vrouw in Londen: "belangrijke ontwikkeling"

In Londen heeft de politie een verdachte opgepakt voor de moord op een jonge vrouw vorige week. De 28-jarige lerares Sabina Nessa werd vermoord op weg van haar huis naar een pub. Haar lichaam werd gevonden in een park, in het zuidoosten van Londen. De politie noemt de arrestatie een "belangrijke ontwikkeling". De moord veroorzaakte grote beroering in Engeland. Het is al de tweede moord op een jonge vrouw in Londen in enkele maanden tijd.