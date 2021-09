Protestmars in Tessenderlo tegen nieuwe gascentrale

Op verschillende plaatsen in het land worden gascentrales gepland om de kernuitstap mogelijk te maken. Maar door de komst van een extra gascentrale in Tessenderlo, vrezen de betogers voor te veel overlast. “Er zal geluids- en geurhinder zijn, maar ook extra CO2-uitstoot”, vertelt actievoerster Heidi. “De bewoners zijn ook bezorgd omdat we niet geïnformeerd waren en dat we dit door onze strot geduwd krijgen.”

De betogers vragen de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning voor de nieuwe gascentrale te verwerpen.