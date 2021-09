Het overzicht kwijt nu de nieuwe quarantaineregels voor het onderwijs ingaan? Dit zijn nog eens alle regels op een rij

Kom je uit een rode zone binnen de EU of Schengenzone, of uit een rood derde land op de witte lijst? Wie een vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, moet niet in quarantaine. Wie dat certificaat niet heeft, moet in quarantaine en zich laten testen op dag 1 of 2 na thuiskomst. Is de test negatief, dan mag je uit quarantaine. Je moet je wel nog eens laten testen op dag 7. Kinderen onder de 12 moeten geen test ondergaan, maar blijven wel in quarantaine zolang de ouders geen testresultaat hebben.