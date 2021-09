RUN TO KICK levert 691.500 euro op voor onderzoek naar kinderkanker

Het geld gaat naar vijf Europese onderzoeksprojecten om meer kinderen met kanker te genezen en de bijwerkingen op lange termijn te verminderen. De vierde editie van de solidariteitsloop lokte 1.100 mensen naar het Atomium. Jonge patiënten in remissie en hun ouders, trouwe sympathisanten, kinderkankerspecialisten en ook kersvers peter Niels Destandsbader. "Het is hartverwarmend dat we met zoveel zijn samen gekomen vandaag. Je voelt dat kanker helaas nog overal is, ook bij kinderen”, zegt Destadsbader.