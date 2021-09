Vijf keer meer afspraken voor vaccinaties in Wallonië na aankondiging uitbreiding coronapas

Donderdag kondigde de Waalse regering aan dat ze het gebruik van de coronapas (Covid Safe Ticket) zal uitbreiden. Daarmee kan je bewijzen dat je gevaccineerd bent, recent genezen bent van COVID-19 of negatief getest hebt. Vanaf midden oktober zal je in Wallonië de coronapas moeten voorleggen in de horeca, in nachtclubs, in sportzalen en fitnesscentra en bij evenementen. "In een omgeving waar iedereen gevaccineerd is, is het comfort hoger", legde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) uit. "We willen ook een aantal mensen doen nadenken of ze zich toch niet beter zouden laten vaccineren."