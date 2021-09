VUB-professor bekroond voor onderzoek naar vernieuwende behandelingen diabetes

"Insuline vormt geen genezing voor diabetes, maar het is louter een behandeling." Dit zijn de woorden van Frederick Banting tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de ontdekking van insuline. Nu honderd jaar verder blijft insuline de beste behandeling die we hebben voor type 1 diabetes, maar wel een die suboptimaal is en waar je dag in dag uit mee bezig moet zijn", zegt Staels zelf in het persbericht.