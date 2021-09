Burgemeester Kinrooi: "Iedereen wilde mens en wolf meteen laten samenleven, maar de situatie is problematisch"

De burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V) vindt dat er strengere maatregelen moeten komen tegen de wolven in Limburg. Zo wil hij tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de 3.000 mensen die vrijdag een betoging organiseerden. "Het is geen debat voor of tegen de wolf", zegt hij in "De zevende dag". "Maar we moeten wel onder ogen zien dat er een probleem is."