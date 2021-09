WK-blog - Eerste wielerfans staan al aan de finish, maakt Wout Van Aert het waar en wordt hij wereldkampioen?

Topfavoriet is België met Wout van Aert. Hij is de uitgesproken kopman en krijgt zeven landgenoten in steun, al zullen een paar daarvan wellicht hun kruit mogen opsparen tot het einde, want ook zij wisten al een klassieker te winnen, zoals Jasper Stuyven, Tiesj Benoot of Yves Lampaert.

De tegenstand moet vooral in "klassieke" hoek gezocht worden. Denemarken vaardigt een sterke ploeg af met de wereldkampioen van 2019 Mads Pedersen, man-in-vorm Magnus Cort die drie ritten won in de Vuelta, Kasper Asgreen die net naast het podium viel in de tijdrit zondag en dit jaar de Ronde van Vlaanderen won en ook nog Michael Valgren die vorige week met twee zeges opnieuw boven water kwam. Een ander sterk blok is Frankrijk met titelverdediger Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare en Florian Sénéchal als grote namen.

Europees kampioen Sonny Colbrelli stelde na zijn titel in Trento al dat hij ook droomde van de regenboogtrui. Hij etaleerde zijn blijvende goede vorm aflopen week nog eens met een zege in de Memorial Marco Pantani. Met nog Matteo Trentin en Gianni Moscon aan zijn zijde heeft hij twee sterke renners in steun. En wat kan Mathieu van der Poel? De Nederlander twijfelde lange tijd over deelname door rugproblemen, maar hakte begin deze week de knoop door.

Outsiders zijn verder Michael Matthews, Marc Hirschi, drievoudig wereldkampioen Peter Sagan die de goede vorm opnieuw te pakken heeft, getuige zijn eindwinst in de Ronde van Slovakije afgelopen zondag, Groot-Brittannië met Tom Pidcock, al lijkt die verre van top na zijn olympisch goud, en Ethan Hayter. De jonge Brit maakte het Wout van Aert moeilijk in de Ronde van Groot-Brittannië, maar de afstand van 268 km lijkt nog wat te hoog gegrepen. Tot slot kan Slovenië rekenen op onder meer Primoz Roglic, Matej Mohoric en Tadej Pogacar, maar of zij een rol zullen spelen om de regenboogtrui is moeilijk te voorspellen.