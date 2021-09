Zwitsers keuren homohuwelijk goed in referendum: "Einde van een lange strijd"

Op het eerste homohuwelijk is het wellicht nog een half jaar wachten, denkt Stijn Depoorter. "Partners die wettelijk samenwonen krijgen nu 6 maanden de tijd om te beslissen of ze die overeenkomst willen omzetten in een huwelijk. Dat wil zeggen dat het eerste Zwitserse homohuwelijk wellicht in de lente van volgend jaar zal plaatsvinden."