500 kilogram cocaïne onderschept in Gentse haven

Patrick Willocx van de Federale Gerechtelijke Politie merkt dat criminelen vaker de Gentse haven uittesten voor drugstransporten. "We zijn alerter voor een verschuiving van cocaïne-invoer van de Antwerpse haven naar de Gentse haven. Maar er is minder containertransport in de Gentse haven, dat maakt haar voor criminelen wel minder geschikt."



Toch zijn al verschillende keren drugs gevonden op schepen in de Gentse haven. Die drugs zaten verstopt in de lading zelf, in containers op het dek, "of zelfs aan de buitenkant van het schip in torpedo's onder de waterlijn", ondervond de politie al. De federale gerechtelijke politie zal nu uitzoeken welke organisatie achter het transport zit.