Antwerps havenbedrijf maakt fietsende werknemers bewust van dodehoekongevallen: "Nodig door zware vrachtverkeer"

De campagne "Veilig op Weg" (VoW) is een initiatief van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). "De truck rijdt al sinds 2001 naar scholen en heeft zo al heel wat 10- tot 12-jarigen bereikt", zegt Erreweyaert. "Na 20 jaar willen we het initiatief nieuw leven inblazen, en stelden we voor om met de VoW-truck langs te gaan bij bedrijven. Daarnaast houdt de truck ook halt in dorpskernen van buurgemeenten van de haven. Want je kan wel investeren in nieuwe fietspaden, maar het is ook nodig om mensen alert te maken van de gevaren."