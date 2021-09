Antwerpse dokters schrijven open brief: "Zet niet meteen heel gezin in quarantaine na positief getest kind"

Drie dokters van eerstelijnszone ZuidOostAntwerpen van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel hebben een open brief geschreven. De artsen merken de laatste tijd vooral veel positief geteste kinderen en jongeren in hun praktijken. Die worden nu thuis in quarantaine gezet samen met hun gevaccineerde (en dus beschermde) ouders. “We zetten mensen in quarantaine die al gevaccineerd en dus volledig beschermd zijn. Zo beschermen we eigenlijk de mensen die niet gevaccineerd willen worden, dat is dan weer een voordeel voor de antivaxers. Het is dus zeer contradictorisch, en dat kan eigenlijk niet", zegt dokter Paul Putzeys.