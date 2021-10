"Armoede in kleinere gemeenten is vaak verdoken", Moerbeke start dienst om arme mensen op te sporen en te helpen

"Er is toch meer verdoken armoede in kleine gemeenten", zegt Marleen Vandevivere, zij is voorzitter van Welzijnsschakel Moerbeke. "Iedereen kent elkaar. En het gaat vaak over gezinnen met 1 ouder. Die ouder heeft het vaak financieel en mentaal heel moeilijk." De gemeente werkt nauw samen met het Sociaal Huis dat appartementen verhuurt aan mensen die het financieel niet breed hebben. "Ook daar zien we hetzelfde profiel terugkomen."