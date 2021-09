Autogroep D'Ieteren kondigt sluiting aan van twee vestigingen in Elsene en Drogenbos

"De directie speelt het hard", zegt Jean-Paul Sellekaerts van de socialistische vakbond. "Vandaag is er aangekondigd dat twee vestigingen gesloten worden. Volgens de directie is dat omdat we niet tot een akkoord zijn gekomen. Maar dit waren geen onderhandelingen, het plan van de directie om loonvoorwaarden terug te schroeven, was te nemen of te laten."

"Wij hebben altijd gezegd dat we open staan om discussies aan te gaan en oplossingen te vinden, maar de bal ligt nu in het kamp van de directie. Het hangt van hen af of er toch nog bereidheid is om te praten en eventueel toch een of twee vestigingen open te houden", besluit de vakbondsman. Ondertussen is in de vestiging in Elsene het werk opnieuw neergelegd. De vakbonden beraden zich nu over volgende acties.