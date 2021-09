Stormloop op brandstof in Verenigd Koninkrijk: Britse regering wil leger inzetten tegen brandstofcrisis

Twee op de drie tankstations in het Verenigd Koninkrijk zitten nu al zonder brandstof. En door de tekorten is er een stormloop ontstaan op brandstof, wat de problemen alleen maar groter maakt.



Intussen vraagt de Britse regering in een brief aan 1 miljoen chauffeurs met een rijbewijs voor vrachtwagens om terug te keren naar de sector. En ze versoepelt ook de concurrentiewetgeving zodat de brandstofleveranciers beter kunnen samenwerken om de bevoorradingsproblemen op te lossen.