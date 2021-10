Als regering coronapas invoert bij lage vaccinatiecijfers: Beringen, Genk, Maasmechelen en Voeren bovenaan de lijst

Als de regering een vaccinatiegraad van 75 procent als maatstaf gebruikt, dan zou dat mogelijk ingevoerd worden in Beringen, Genk, Maasmechelen en Voeren. Uit de cijfers blijkt dat in Voeren nu zo'n 71 procent van de bevolking gevaccineerd is, maar volgens de burgemeester is dat cijfer niet helemaal correct. Hij zegt dat veel Nederlandse inwoners zich in Nederland hebben laten vaccineren, maar dat niet bij ons hebben geregistreerd.