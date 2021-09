De kater na het WK wielrennen: "5 feestvierders brachten nachtje in cel door, anderen naar ziekenhuis"

Het feestje was een smeltkroes van wielersupporters en studenten die vandaag het nieuwe academiejaar inzetten. "Er is flink wat gefeest, alle cafés zaten goed vol en er is heel veel gedronken", zegt Vranckx. "We hadden dan ook extra patrouilles in de stad, die van het ene feestje naar het andere gingen. We zijn ook een paar keer moeten tussenkomen. Sommige feestvierders hebben we naar het ziekenhuis moeten brengen, vijf andere mochten een nachtje in de cel doorbrengen omdat ze stomdronken waren en voor problemen zorgden. Kleine schermutselingen uiteindelijk, maar toch een drukke nacht."