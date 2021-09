Wat mogen we verwachten van de Septemberverklaring? VRT-journalist De Vadder wijst op "plicht van onze bestuurders" 

Tijdens het debat in De Zevende Dag nam Hannelore Goeman, de fractieleider van Vooruit, zelfs de term “schuldig verzuim” in de mond.

Wanneer een communicatiestrateeg, in een uitgelekt document uit 2018 de administratie suggesties doet om zich voor te bereiden op vragen van pers en publiek - dat is een bekende communicatietechniek - dan is de eerste vraag waarop hij een antwoord wil: "Waarom duurt het langer dan een jaar voor jullie hierover berichten?” Een uitstekende vraag waarop nog geen helder antwoord is gegeven. In nog een mail schrijft een andere communicatiedirecteur de opmerking: “Het afgelopen jaar is het dossier tegen alle verwachtingen in binnenskamers gebleven, maar dit gaat naar mijn aanvoelen niet lang meer het geval blijven.” Het is uiteindelijk 2020 geworden. Het geeft toch aan dat er sneller had ingegrepen kunnen worden, en dat de Vlaamse overheid haar burger onvoldoende heeft beschermd. Een goede communicatie is ook een vorm van bescherming.