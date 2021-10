Eerste 53 asielzoekers aangekomen in Koksijde "Het gaat om vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië en Palestina"  

"Er is geen link met de evacuatieactie "Red Kite" uit Afghanistan, maar er zijn wel mensen met de Afghaanse nationaliteit in de groep die vandaag is aangekomen. Maar net zo goed gaat het om vluchtelingen uit Syrië en Palestina. Het is een heel brede waaier van nationaliteiten", zegt Evert-Jan Witteveen van Fedasil.

"We zullen ervoor zorgen dat mensen kunnen werken of vrijwilligerswerk doen. Sowieso gaan de kinderen naar school, ze hebben recht op onderwijs. Er zijn in het verleden goeie contacten geweest met de scholen in de buurt en met de OKAN werking. Ook naar de buurt toe, we hebben altijd met vrijwilligers gewerkt en allerlei activiteiten georganiseerd. We gaan de deuren zeker openzetten binnenkort voor de buren zodat ze zien hoe het hier gaat", vult Evert-Jan Witteveen aan.