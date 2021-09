Frustratie over wekenlange lockdowns in Australië piekt, maar einde is stilaan in zicht (toch voor gevaccineerden)

In de Australische metropool Sydney is het einde van een intussen twee maanden durende coronalockdown eindelijk in zicht. Toch voor wie gevaccineerd is. Wie dat niét is, zal langer moeten wachten om opnieuw van "oude" vrijheden te proeven. Niet alleen Sydney, ook Canberra en Melbourne zijn al lang in lockdown. Vooral in die laatste stad heeft dat zeker de voorbije week geleid tot hevig protest, dat al even heftig is onderdrukt.