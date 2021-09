"Wij zijn moderne slaven": dit is het verhaal van John, die zonder papieren in België werkt met een gehuurde identiteit 

"Ik weet hoe moeilijk het is om met dit soort bedragen rond te komen. Tijdens mijn eerste jaren in België heb ik constant onder een gehuurde identiteit gewerkt, onder andere in de keuken van de Provincie Vlaams-Brabant en in de schoonmaakploeg van IMEC in Leuven. Het was een leven in armoede, afhankelijkheid en permanente onzekerheid.

Ik heb geen andere keuze dan de twee jobs die ik heb verder te doen. Ik werk de late dienst en daarna de nachtdienst. Ik slaap vier uur per dag, amper genoeg. Hoewel me dat werd afgeraden, kan ik toch met sommige collega's praten. Na zo lang samenwerken, krijg ik met sommige van hen een goed contact. Ik heb hen gevraagd of zij nog andere collega's kennen die ook met een gehuurde identiteit werken."