Het Gentse quizseizoen wordt na anderhalf jaar opnieuw afgetrapt

Al jarenlang is maandagavond een bekende quizavond in Gent. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. "We hebben ons daarom enkele keren gewaagd aan online quizzen, maar dat was toch echt niet hetzelfde", vertelt Raf Geusens, die samen met een team van een 10-tal mensen al 18 jaar "Gent Quizt" organiseert . “Het plezante bij fysiek quizzen is toch wel de sociale kant. Je ziet elkaar, je kan eens tussendoor babbelen, gezellig iets drinken. Online quizzen organiseren was echt geen succes."