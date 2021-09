Hoe gaat Vlaanderen het komende jaar veranderen? Dit weten we al over de plannen van de Vlaamse regering

De Vlaamse regering moet ook nog een beslissing nemen over een eventueel ruimer gebruik van de coronapas, maar het is niet duidelijk of we daarover vandaag al meer zullen te weten komen. Zo is er een duidelijke vraag vanuit de Vlaamse Rand rond Brussel om het Covid Safe Ticket ruimer in te zetten, zoals in het Brussels Gewest. Maar niet iedereen in de Vlaamse regering zou daarover even enthousiast zijn.