Nieuwe Bondfilm in première, maar zelfs journalisten mochten hem nog niet zien: mysterie rond "No time to die" verklaard

"No time to die" is met een kostprijs van 250 miljoen dollar (ruim 213 miljoen euro) nu al de duurste Bondfilm aller tijden. De vraag is: hoeveel brengt hij in het laatje? De laatste Bondfilm, "Spectre" (2016), bracht 880 miljoen dollar op (ruim 750 miljoen euro). De voorlaatste , "Skyfall" (2012), was goed voor 1 miljard dollar (ruim 850 miljoen euro). "No time to die" zou toch in de buurt van die cijfers moeten komen.