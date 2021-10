Kringwinkels Reset in Tessenderlo en Heusden-Zolder dicht door coronabesmettingen

“Ondanks dat de geldende coronamaatregelen goed werden opgevolgd, willen we toch geen enkel risico nemen. Dit is een preventieve maatregel om te verhinderen dat het virus zich verspreidt onder de collega’s", laat Reset weten. "We benadrukken dat dit een preventieve maatregel is en dat klanten die de winkels bezochten geen enkel risico liepen.”

Klanten kunnen wel nog veilig winkelen in een van de zes andere winkels zoals die van Beringen, Houthalen-Helchteren, Genk, Tongeren, Bilzen of Riemst. De winkel in Tessenderlo en in Heusden-Zolder zijn dicht tot en met 30 september.