Wie een huis of appartement koopt, zal nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten betalen

Wie in Vlaanderen een appartement of huis aankoopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. Dat is één van de maatregelen die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deze namiddag zal aankondigen in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering, verneemt VRTNWS uit goede bron. Voor de aankoop van een tweede woning, zouden de registratierechten dan stijgen van 10 naar 12 procent.