Leerling-kappers uit Halle gaan haren knippen van slachtoffers van de wateroverlast in Wallonië: "Kappers Zonder Grenzen" 

De opbouw van het kapsalon ter plaatse wordt improviseren, zegt De Kegel. "De mensen hebben wel al elektriciteit maar nog geen water. Het wordt dus een hele onderneming. We gaan mobiele wasbakken en spiegels meenemen. In het dorp staat een grote legertent die wij kunnen inrichten als kapsalon. Het wordt dus een veldkapsalon van 'Kappers Zonder Grenzen'. Alles is ook gratis. De mensen moeten zich op voorhand inschrijven bij onze plaatselijke contacten ginder. Wij schatten dat we tussen de 30 en de 50 mensen per dag kunnen kappen."