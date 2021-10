Leerlingen Sint-Norbertusinstituut in Duffel gaan school in Wallonië opknappen na watersnood

De leerlingen van het zesde middelbaar van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel zullen vandaag helpen om een school in Wallonië op te knappen. De school is deels verwoest door de enorme wateroverlast in juli. Om de getroffen school te helpen, trekken ze vandaag met de trein naar Fraipont en zullen ze de handen uit de mouwen steken.