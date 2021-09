Onmiddellijke boete van 250 euro voor fietsdieven: "Kleine criminaliteit snel en kordaat bestraffen"

Vandaag wordt slechts een op de drie fietsdiefstallen in België aangegeven omdat mensen het gevoel hebben dat er toch geen gevolg aan gegeven wordt. Dat gevoel van straffeloosheid wil de regering met het lik-op-stukbeleid aanpakken. “Fietsdiefstallen zijn één van de meest ergerlijke fenomenen. Met dit systeem neemt justitie haar verantwoordelijkheid tegen deze zogenaamde kleine criminaliteit met grote impact voor de burger”, klinkt het bij Van Quickenborne.

Het grote voordeel van het lik-op-stukbeleid is dat ook "kleine" criminaliteit snel en kordaat kan bestraft worden zonder politie en justitie te overbelasten. Op dit moment moet de politie een fietsdief eerst op heterdaad betrappen en hem dan nog verhoren, vaak in het bijzijn van zijn advocaat. Pas daarna kan het parket tot vervolging overgaan. Daardoor zijn agenten niet altijd even gemotiveerd om een fietsdief te pakken.

Recidivisten en georganiseerde bendes zullen geen lik-op-stuk boetes krijgen. Zij zullen vervolgd worden door het parket en zullen voor de rechter moeten verschijnen.