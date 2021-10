Limburgse vaccinatiecentra wellicht langer open voor derde vaccinatieronde 65 plussers

“Het is afhankelijk op hoeveel tijd die 65-plussers gevaccineerd moeten worden, en hoe groot dat die groep is”, zegt dokter Kaat Ieven. "In functie daarvan gaan we bekijken of we op de huidige locatie kunnen blijven en of die nog beschikbaar is. Anders moeten we op zoek gaan naar een andere locatie. Maar het kleine vaccinatiepunt dat we oorspronkelijk al voorzien hadden gaat te klein zijn om alle 65-plussers op korte tijd te vaccineren."