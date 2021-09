Luchtverkeersleiders beheren Belgische luchtruim vanaf 2027 met één enkel systeem

MUAC, het ministerie van Defensie en skeyes hebben nu een akkoord ondertekend om samen SAS3 te ontwikkelen. Het nieuwe systeem zou in 2027 operationeel moeten zijn. De grootste winst ligt, volgens het persbericht dat de drie uitstuurden, in het in real time uitwisselen van luchtverkeersgegevens tussen de civiele en militaire luchtverkeersleiders, wat zal leiden tot meer veiligheid en een efficiënter gebruik van het luchtruim, met minder vertragingen en minder uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

"Het feit dat België deze belangrijke stap zet in de richting van het Single European Sky-concept is zeer symbolisch", zegt Eamonn Brennan, directeur-generaal van Eurocontrol, in een persbericht. "Ik ben verheugd vandaag deze samenwerkingsovereenkomst met onze Belgische partners te ondertekenen en een stap voorwaarts te zetten in de samenwerking op het gebied van dienstverlening."

Johan Decuyper, CEO van skeyes, concludeert: "Het belang van deze investering kan moeilijk overschat worden, zowel op financieel als op operationeel vlak. SAS3 is een van de futureproof projecten van skeyes. Zo blijven we op koers om onze rol in de luchtverkeersleiding in Europa te blijven spelen."