Mag je vervallen hoestsiroop door de gootsteen gieten? "Soms wel, dus vraag advies aan je apotheker"

De algemene richtlijn is duidelijk: breng vervallen geneesmiddelen naar je huisapotheek. Die zorgt dan voor een correcte vernietiging. Maar soms krijgen patiënten de boodschap dat ze siroop gewoon door de gootsteen mogen gieten. Volgens Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk is het belangrijk te weten welke siroop het is.

Vraag advies

"Siropen waarin antibiotica zit moeten via de apotheek ingezameld worden. Het kan namelijk schadelijk zijn als ze in het drinkwater terecht komen." Maar je hebt ook siropen op basis van kruiden. "Die mogen gewoon weggegoten worden in de gootsteen of toilet."

Het is voor patiënten niet altijd duidelijk welke siroop zij in huis hebben. "Daarom raden we altijd aan om info te vragen aan je huisapotheek. Die geeft dan het juiste advies over hoe je de desbetreffende producten kan vernietigen."

Wat kan je allemaal binnenbrengen?

Ben je van plan om je medicijnenkastje leeg te maken? Met deze vervallen geneesmiddelen kan je bij de apotheker terecht:

Niet opgebruikte pillen, zetpillen en capsules in hun blister of fles. Ook losse pillen mag je binnenbrengen;

Restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen (bv. neus- en oogdruppels) in hun flessen;

Niet-gebruikte geneesmiddelenpatches;

Restjes zalf in de tube;

Restanten van sprays en aerosols.

Wat moet je zelf recycleren?

Lege en propere glazen flesjes. Breng deze naar de glasbak.

Lege doordruk- en kunststofverpakkingen, deze horen bij het restafval

Papieren bijsluiters en kartonnen doosjes. Gooi ze gewoon bij het oud papier.

Waarmee kan je terecht in het containerpark?

Radiografieën;

Naalden.

Voorkomen is beter dan recycleren

Uit cijfers van OVAM blijkt dat er in 2020 ruim 396 ton medicijnen werden ingezameld via apothekers en recyclageparken. "De geneesmiddelenresten die de apotheker inzamelt, worden verbrand. Dus is het zeker een goed idee om zoveel mogelijk overschotten te vermijden."

Het Vlaamse Apothekers Netwerk heeft daarom enkele eenvoudige tips: