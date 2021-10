Medeleerlingen van jongen van 15 die werd doodgestoken in Oostkamp worden extra begeleid

De school wil het drama in alle sereniteit verwerken samen met de 55 leerlingen. Slachtofferhulp en het CLB zijn betrokken bij de rouwverwerking. De school wou enkel kwijt dat de jongen lief, behulpzaam, respectvol, slim en beleefd was. Een prachtige jongeman met een enorm potentieel. De jongen werd vorige vrijdagavond neergestoken tijdens een verjaardagsfeestje in Oostkamp. 1 verdachte van 19 is daarvoor aangehouden.