Natuurpunt en Monumentenwacht Vlaanderen gaan samen waardevol erfgoed beschermen

Via het samenwerkingsakkoord gaan de twee organisaties kennis delen. Monumentenwacht Vlaanderen zal Natuurpunt adviseren over het beschermen van gebouwen, en omgekeerd zal Natuurpunt kennis ter beschikking stellen over natuurbeheer.

"Met Natuurpunt hebben we ons aangesloten bij Monumentenwacht Vlaanderen", licht John Maes van Natuurpunt Beheer vzw toe. "In ruil maken zij voor elk stuk erfgoed dat onderhoud of restauratie nodig heeft een verslag op met aanbevelingen. Vervolgens kunnen wij samen met andere partners, zoals gemeenten en Regionale Landschappen, de werken uitvoeren. Op die manier kunnen we samen het erfgoed vrijwaren voor de toekomst."