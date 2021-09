Slechts 1 op de 3 Waalse leerlingen krijgt Nederlandse les op school: "Laagste cijfer ooit"

"Het Nederlands heeft het altijd moeilijk gehad in Wallonië, maar het gaat nu nog slechter", zegt Christophe Deborsu, journalist bij RTL en één van de bekendse Walen in Vlaanderen. "Het Nederlands is een moeilijke taal en het Engels is natuurlijk populair door sociale media, het internet, informatica... "

"Maar ook de doorbraak van N-VA speelt een belangrijke rol", zegt Deborsu. "Veel Walen zijn van mening dat het geen nut heeft om Nederlands te leren als het land binnenkort splitst. Dat hoor ik voortdurend."