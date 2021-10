Nederlands Limburg maakt zich klaar voor de komst van de wolf: "België toont ons hoe het kan"

Nederlands Limburg heeft nog geen wolvenroedel die er vaste voet aan de grond heeft. “Maar dat is maar een kwestie van tijd", zegt René Janssen. "De kans is reëel dat de jonge wolven uit België de grens oversteken als ze volwassen worden. Bovendien zijn er ook in Duitsland, Polen of elders in Nederland wolven die in Limburg een nieuwe stek kunnen vinden."