Nederlandse premier Rutte krijgt extra politiebescherming: "Hij is mogelijk doelwit van een aanslag"

Volgens Telegraaf-journalist Mick van Wely zijn op verschillende momenten "spotters" waargenomen in de buurt van Mark Rutte. "De spotters worden gelinkt aan de mocromaffia en dat is voor de diensten enorm zorgwekkend", aldus van Wely. Spotters zijn in de criminele wereld personen die verkennen hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt, daarna komen de zogenoemde "hitters" of huurmoordenaars in actie.