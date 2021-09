BEKIJK: de eerste beelden van de nieuwe Sinterklaasfilm, met oude bekenden en nieuw gezicht

Over exact een maand komt de derde Sinterklaasfilm in samenwerking met Ketnet in de zalen: "Sinterklaas en Koning Kabberdas". Slechterik van dienst Riko Tik werd vroeger gepest en wil nu alle kinderen terugpesten, door het belangrijke Sinterklaasboek in te wisselen voor een vals exemplaar. In de film zien we Els Dottermans, Warre Borgmans, Pieter Embrechts en Adriaan Van den Hoof terug aan de zijde van Sinterklaas, maar ook Wim Opbrouck duikt voor het eerst op.