Ook professoren hebben stress voor de eerste lesdag. "Het is toch spannend, het is lang geleden"

Bram Verschuere is hoofddocent aan de Universiteit Gent in de richting Bestuurskunde, een richting die op de Gentse universiteit in de lift zit. Hij is blij dat hij weer met publiek kan les geven. "Het is belangrijk dat studenten en profs met elkaar in contact kunnen komen. Studenten moeten vragen kunnen stellen, er moet interactie zijn. De prof moet de dynamiek in de les kunnen aanvoelen, dat kon niet met de online lessen in coronatijd." Om 16.00 uur in de namiddag is zijn eerste les."Ik hoop dat de studenten er allemaal zijn. Het is een tijd geleden, ik vind het best spannend."