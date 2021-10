Oppositie in Heers blijft hopen op fusie binnen kanton Borgloon: "Om te voorkomen dat Heers in 2 delen wordt gesplitst"

De oppositiepartijen in Heers roepen de meerderheidspartijen in de verschillende gemeenten van het kanton Borgloon op om de fusiegesprekken weer aan te knopen. Dat Borgloon intussen beslist heeft om met Tongeren in zee te gaan, is geen bezwaar volgens gemeenteraadslid Gerald Kindermans van Heers (CD&V). "Ik hoor in Borgloon dat de aankondiging 'alsof het allemaal al rond is' niet klopt. Het gaat nog maar om een intentieverklaring. Wij roepen Borgloon op om ook met ons verder te onderhandelen, om na te gaan of een fusie tussen de verschillende gemeenten in het kanton Borgloon niet tot de mogelijkheden behoort."