Oppositie in Vlaams Parlement: "Besparen op kinderbijslag is onverdedigbaar" 

De oppositiepartijen vinden ook dat de Septemberverklaring bijzonder vaag is. "Minister-president Jambon zet zijn megafoon op opgewarmde kost", zegt Rzoska. "Ik denk dan aan het loonakkoord voor de Vlaamse zorgsector, de investeringen in de gehandicaptensector, de investeringen in fietspaden en laadpalen… dit is niet nieuws." Ook Vooruit heeft het over oude recepten.

Janssens zegt dat hij veel symboliek en retoriek heeft gehoord in de toespraak van Jambon, maar dat hij weinig dynamiek ziet in de Vlaamse regering.