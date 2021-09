Politie helpt man uit Luik die na WK wielrennen zijn auto niet meer terugvindt in Leuven

Een 56-jarige wielertoerist uit Luik reed zondagmorgen met zijn auto en de fiets in de koffer richting Leuven. Hij parkeerde zijn wagen in de Koning Albertlaan in deelgemeente Kessel-Lo. De man vertrok op die plek voor een fietstocht, maar toen hij in de namiddag terugkwam, vond hij zijn auto niet meer. "De man heeft dan met zijn fiets alle mogelijk straten doorkruist op zoek naar zijn wagen, maar zonder succes", vertelt Mathieu Caudron van de Leuvense politie. "Want hij kende Leuven ook helemaal niet."