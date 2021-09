Zet de woke-beweging de academische wereld onder druk? "Geen probleem, als er niet aan wordt toegegeven"

Philippe Van Parijs is hoogleraar filosofie aan de UCL, de Franstalige dochteruniversiteit van de KU Leuven. Hij ervaart zelf ook geen druk in het uiten van bepaalde standpunten. "Maar ik zit volledig op dezelfde lijn als rector Sels: het is belangrijk dat proffen een actieve rol kunnen spelen in het publieke debat, en dat dit op een veilige manier kan gebeuren, zonder angst voor de gevolgen."

"Ik voel me zelf niet geremd om dit te doen, maar ik voel die angst wel bij collega's die bezig zijn met gevoelige domeinen, zoals dekolonisatie. Maar het blijft belangrijk om met standpunten naar buiten te komen. Eerst en vooral: om dat op een verantwoordelijke manier te doen, en niets te zeggen zonder het te checken. En langs de andere kant door aandacht te hebben voor de manier waarop we iets zeggen, en niet nutteloos beledigend uit de hoek te komen."

Van Parijs pleit in dat opzicht voor het aanleren van een belangrijke vaardigheid. "Al van in de kleuterklas moeten we leren luisteren naar mensen die andere meningen hebben. Laat de ander uitspreken, en schreeuw niet meteen als je niet akkoord gaat. Ik heb het bvb. altijd cruciaal gevonden om mijn studenten aan de UCL te confronteren met andere meningen, van pakweg Bart De Wever. Als mensen respectvol zouden luisteren naar de ander, ook al zijn ze het niet met die persoon eens, dan hebben proffen geen politiebescherming nodig."