"We willen een einde aan de coup": duizenden betogers eisen het ontslag van Tunesische president Saied

De president heeft echter ook heel wat aanhangers. Zij zijn naar eigen zeggen de politieke corruptie beu en zien in Saied de man die schoon schip zal maken. Ook zij kwamen samen in Tunis om een tegenstem te laten horen. De politie was massaal aanwezig en zorgde ervoor dat beide groepen niet met elkaar in contact kwamen.



Ook de politiek blijft verdeeld over het beleid van Saied. Meer dan 100 prominente figuren in Tunesië, waaronder rechters en voormalige ministers, namen zaterdag zelf ontslag als protest tegen de acties van de president. Regeringsleiders van Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte hebben dan weer hun steun uitgesproken voor het regime van president Saied.