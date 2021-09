Radio 2 Antwerpen te horen tijdens uitvaart in Kalmthout: "Papa was een grote fan van Radio 2"

Erik Van Tillo overleed plots op zaterdag 18 september. Hij werd 58. "Papa luisterde al jaar en dag naar Radio 2 in de auto en op het werk", vertelt Eriks zoon Dimitri. "De muziek was altijd aangenaam en rustig en daar kon hij de hele dag naar luisteren zonder gek te worden. Telkens we met onze papa meereden, wilde hij ons een plezier doen en zette hij een andere zender op. Maar met Radio 2 kwam hij helemaal tot rust. Eén van zijn favoriete programma's was De Madammen."