Winnaar Duitse verkiezingen Olaf Scholz (SPD): "Tijd voor CDU/CSU om in oppositie te gaan"

De SPD haalde gisteren 25,7 procent van de stemmen, de Groenen 14,8 en de FDP 11,5 procent. Coalities worden gevormd op basis van zetels in het parlement, maar die verdeling is nog niet helemaal duidelijk. Al lopen de verhoudingen tussen percentages en zetels in Duitsland vrij gelijk. Op basis van bovengenoemde percentages zit zo'n coalitie er dus zeker in.