Rechter trekt zich terug uit Reuzegomproces na kritiek over partijdigheid

Het was een advocaat van een van de Reuzegommers die zich vrijdag, bij de eerste procesdag, vragen had gesteld bij de rol van de rechter in het proces. Aangezien ze mogelijk nog altijd verbonden was aan de KU Leuven, zou dat een schijn van partijdigheid kunnen werpen op het proces. Ook al is de universiteit op dit moment officieel nog geen partij in het proces. "Dat is voor ons problematisch omdat de KU Leuven reeds een benadeelde partij is en dat zij verschillende keren een standpunt heeft ingenomen gedurende het onderzoek, publiekelijk", zei advocaat Louis De Groote. Ook andere advocaten, onder andere van de vader van Sanda Dia, sloten zich bij de kritiek aan.