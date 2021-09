Rector van de KU Leuven Luc Sels in openingsspeech: "Durf anders te denken en zoek tegenspraak op"

In zijn speech heeft Sels het verder ook over de woke-beweging die ijvert voor meer bewustmaking in de samenleving. “Ik omarm de beweging in haar belang. Ze is erin geslaagd om thema’s als racisme, discriminatie en uitsluiting heel scherp op de agenda te zetten. Dat is heel knap. Maar er zit een extreem-fractie in die dominanter wordt. En die militant en zelfs intolerant wordt, en gepaard gaat met een zweem morele zuiverheid. En daar heb ik het heel erg moeilijk mee."