Voor het eerst sinds corona komen ridders en Vikingen opnieuw samen in Elewijt

"Wij zijn Vikings, we komen net terug van het gevecht", vertelt een man in een zware gevechtsuitrusting. "Ik draag een maliënkolder, een schild en zwaard, dat is 20 kilo uitrusting in totaal. Ik ben gewond geraakt, maar dat hoort erbij. Dat is een beetje zoals een enkel verzwikken tijdens het voetbal." En ook de anderen leefden zich helemaal in, in hun rol. "Ik ben waterdraagster" vertelt een middeleeuwse vrouw. "Ik zorg voor water voor de gezellen van de groene tent. Een van onze leden is een stuk spek aan het roken, ik hoop dat het tegen vanavond klaar is."