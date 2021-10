Royale pracht en praal - Er is een Romanov getrouwd, maar het huwelijk van prinses Mako verloopt minder sprookjesachtig

Eerder deze week landde Kei, die werkt bij een advocatenkantoor in New York, nog in Tokio en lokte zijn kapsel een relletje uit. Op foto's (zoals hieronder) is te zien hoe hij nonchalant een paardenstaartje draagt, goed voor de nodige commentaar in Japan, waar uitstraling ontzettend belangrijk is. Kranten kopten smalend: "De terugkeer van de ponytail". "Hét bewijs dat hij ongeschikt is", was de teneur.



De intense media-aandacht -vrij ongezien voor de Japanse dynastie- en hun beslissing om permanent naar de VS te verhuizen, hebben Mako en Kei de bijnaam opgeleverd van de "Harry en Meghan van Japan."